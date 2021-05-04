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Бой Альварес-Сондерс может сорваться
У британцев серьезные претензии
Сауль Альварес (55-1-2) 8 мая должен провести бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), однако существует вероятность того, что боксеры так и не выйдут на ринг.
В команде Сондерса угрожают сорвать бой в том случае, если организаторы вечера бокса не предоставят ринг стандартных размеров.
"У нас есть претензии к Matcrhoom Boxing. Их несколько. Но главная – это размеры ринга. Они хотели подсунуть нам ринг на 5,5 метров, а потом вернулись с предложением о 6-метровом. Мы с трудом добились компромисса – 6,7 метров.
Сорвать бой? Они знают наши условия. Ринг не меньше 6,7 метров, иначе мы разворачиваемся и летим домой. Что они о себе возомнили? Если они попытаются подсунуть нам ринг на 5,5 или на 6 метров, то боя не будет", - заявил отец Сондерса Том.
Ранее UA-Футбол
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