Бой Альварес-Сондерс может сорваться

Сауль Альварес (55-1-2) 8 мая должен провести бой с чемпионом WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), однако существует вероятность того, что боксеры так и не выйдут на ринг.

В команде Сондерса угрожают сорвать бой в том случае, если организаторы вечера бокса не предоставят ринг стандартных размеров.

"У нас есть претензии к Matcrhoom Boxing. Их несколько. Но главная – это размеры ринга. Они хотели подсунуть нам ринг на 5,5 метров, а потом вернулись с предложением о 6-метровом. Мы с трудом добились компромисса – 6,7 метров.

Сорвать бой? Они знают наши условия. Ринг не меньше 6,7 метров, иначе мы разворачиваемся и летим домой. Что они о себе возомнили? Если они попытаются подсунуть нам ринг на 5,5 или на 6 метров, то боя не будет", - заявил отец Сондерса Том.