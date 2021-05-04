Мейвезер назвал лучшего боксера, с которым он дрался. И это не Макгрегор

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что Мэнни Пакьяо — лучший боксёр, с которым он когда-либо выходил на ринг. Филиппинец Пакьяо — единственный в истории боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

"Лучший боксёр, с которым я когда либо дрался, — Мэнни Пакьяо. Всё объясняется тем, как он передвигается по рингу. Он чертовски крутой боец. Я понимаю, почему он выиграл так много боёв, и понимаю, почему он на пути к попаданию в Зал славы", — приводит слова Мейвезера издание International Business Times.

В мае 2015 года Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей. Всего на счету американца 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе.