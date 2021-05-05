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В Top Rank пока не отказываются от боксера, которого подозревают в убийстве беременной девушки

Бокс
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Заявление Боба Арума

В Top Rank пока не отказываются от боксера, которого подозревают в убийстве беременной девушки

фото - boxingscene.com

Новина українською

Как известно, один из клиентов Top Rank Феликс Вердехо подозревается в жестоком убийстве своей беременной подруги. От Вердехо уже отвернулись спонсоры, но Боб Арум не спешит ставить точку в сотрудничестве с легковесом.

"Мы знаем, что Феликс был арестован и находится под стражей в полиции. Но мы должны помнить, что в американской правовой системе человек невиновен, пока не будет доказано обратное.

Наша официальная позиция – мы не лишим его контракта, пока он не будет осужден. Top Rank не будет участвовать в защите боксера", - приводит слова Арума BoxingScene.

Феликс Вердехо в последнем бою нокаутом проиграл Масайоши Накатани и упустил шанс в 2021 году выйти на титульный поединок.

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В статье: Боб Арум Феликс Вердехо
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