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В Top Rank пока не отказываются от боксера, которого подозревают в убийстве беременной девушки
Заявление Боба Арума
фото - boxingscene.com
Как известно, один из клиентов Top Rank Феликс Вердехо подозревается в жестоком убийстве своей беременной подруги. От Вердехо уже отвернулись спонсоры, но Боб Арум не спешит ставить точку в сотрудничестве с легковесом.
"Мы знаем, что Феликс был арестован и находится под стражей в полиции. Но мы должны помнить, что в американской правовой системе человек невиновен, пока не будет доказано обратное.
Наша официальная позиция – мы не лишим его контракта, пока он не будет осужден. Top Rank не будет участвовать в защите боксера", - приводит слова Арума BoxingScene.
Феликс Вердехо в последнем бою нокаутом проиграл Масайоши Накатани и упустил шанс в 2021 году выйти на титульный поединок.
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