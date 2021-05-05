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Джошуа: Фьюри устроил психологическая война

Бокс
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Тайсон много врёт и стремится стать лучше

Джошуа: Фьюри устроил психологическая война

Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с обладателем пояса WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Это психологическая война. Фьюри будет говорить, что литрами пьёт пиво, что его не интересует физическая форма, но он очень хочет выглядеть рельефным. Он тренируется усерднее, чем когда-либо. Фьюри никогда не был таким подтянутым.

Фьюри хочет, чтобы у него были "кубики", поэтому он сейчас так старательно тренируется. Почему он выглядит таким рельефным? Почему он сейчас в Америке?" — приводит слова Джошуа Independent.

Ранее Джошуа и Фьюри договорились о двух боях: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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