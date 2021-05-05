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Сауль Альварес отреагировал на слова Сондерса о срыве боя
Бой состоится при любых раскладах
Обладатель поясов во втором среднем весе, по версиям WBA и WBC, Сауль Альварес прокомментировал слова Тома Сондерса, отца чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса. Ранее Сондерс-старший заявил, что поединок его сына с Альваресом сорвался из-за неподходящих размеров ринга.
"Меня не волнуют размеры ринга. Я собираюсь лишь выйти и сделать свою работу.
Это не единственное оправдание, которое у него есть. У него их куча. Бой состоится", — приводятся слова Альвареса в "инстаграме" DAZN.
Отметим, что за бой с мексиканцем Сондерс должен получить рекордный в своей карьере гонорар. По слухам, он может заработать $ 7 млн.
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