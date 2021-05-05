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Редкач поблагодарил своих хейтеров

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Боксер опубликовал соответствующий пост

Редкач поблагодарил своих хейтеров

Новина українською

Украинский боксёр Иван Редкач обратился к хейтерам, поблагодарив их за то, что благодаря им его гонорар за поединки увеличивается.

"Боль от дисциплины. Либо боль от поражения. Устал? Отдохни! Но с игры не выходи! Выбери свою боль!

Хейтеры, вам тоже спасибо! Без вас было бы тяжело. Благодаря вам растёт мой гонорар. Всем добра! Творите добро! Добро имеет свойство возвращаться", — написал Редкач на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Иван Редкач
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