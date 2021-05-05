Поветкин раздумывает о завершении карьеры

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин сообщил, что ещё не принял решения по поводу дальнейшего продолжения карьеры.

"Я сейчас ещё раз понаблюдаю за своим здоровьем, поэтому трудно говорить относительно моего профессионального будущего. Посмотрим. Окончательного решения я не принял. Хочется ли мне продолжать? Мне всегда хочется драться, вы же знаете.

Решение будет зависеть от состояния. Как ни крути, мне идёт 42-й год, а ребята выступают всё моложе и моложе. И тут волей-неволей понимаешь, что возраст даёт о себе знать", — цитирует Поветкина "РИА Новости".