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Бой Лопеса с австралийцем перенесли из-за Мейвезера
Конфликт интересов
Как сообщает BoxingScene, бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против обязательного претендента IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) перенесен с 5 на 19 июня.
Компания Triller Fight Club решила отложить бой Лопеса из-за выставочного поединка Флойда Мейвезера против блогера YouTube Логана Пола, которые выйдут на ринг 6 июня.
Таким образом, на две недели перенесен и камбэк Эвандера Холифилда, который на разогреве у Лопеса должен провести выставочный бой против Кевина Макбрайда.
Вечер бокса при участии Теофимо Лопеса и Эвандера Холифилда должен пройти на бейсбольной арене LoanDepot Park в Майами.
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