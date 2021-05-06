  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Лопеса с австралийцем перенесли из-за Мейвезера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Лопеса с австралийцем перенесли из-за Мейвезера

Бокс
(1 голосов)

Конфликт интересов

Бой Лопеса с австралийцем перенесли из-за Мейвезера

Новина українською

Как сообщает BoxingScene, бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против обязательного претендента IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) перенесен с 5 на 19 июня.

Компания Triller Fight Club решила отложить бой Лопеса из-за выставочного поединка Флойда Мейвезера против блогера YouTube Логана Пола, которые выйдут на ринг 6 июня.

Таким образом, на две недели перенесен и камбэк Эвандера Холифилда, который на разогреве у Лопеса должен провести выставочный бой против Кевина Макбрайда.

Вечер бокса при участии Теофимо Лопеса и Эвандера Холифилда должен пройти на бейсбольной арене LoanDepot Park в Майами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...