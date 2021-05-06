Лобов: Дам Беринчику щелбан – на этом все и закончится

Бывший боец UFC Артем Лобов 19 июня в Украине проведет бой на голых кулаках против чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 9 КО).

Для YouTube-канала «ОТДУШИВДУШУ» Лобов рассказал, почему именно он выиграет бой с Беринчиком.

"Бесспорная победа, потому что кулачные бои – это моя тема. Это то, где я – лучший. Под его стиль подходит именно бокс. Если его посмотреть, то он не нокаутер. Последний свой бой он якобы нокаутом выиграл, но на самом деле без судьи нокаута не было бы.

Он много наносит ударов, очень техничный, неплохо двигается, что и должен боец его размера делать. Плюс он неопытен в клинче. Он не знает, как работать в клинче. Для меня, с моими габаритами... Я знаю, как работать в клинче, как его использовать. Я просто буду его трепать, как малыша, как будто я со своим ребенком играю. Он не сможет вообще ничего сделать.

Совсем уж маленький Дениска, и просто такому чуваку как я, который дрался и в 77 кг, и ни разу в жизни не сдавался, для меня его эти комариные ударчики – ну это просто курам на смех. Естественно, когда я дам ему один щелбан, на этом, в принципе, я думаю, все и закончится", - заявил ирландец российского происхождения.