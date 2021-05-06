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Растолстевший Фьюри позволил чемпиону мира взбить его жир на пузе. ВИДЕО
Тайсону не помешает курс похудения
Аккаунт Top Rank в Твиттере выложил видео при участии чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя поясов IBF и WBA в первом полусреднем дивизионе Джоша Тэйлора (17-0, 13 КО).
В этом коротком ролике Тэйлор размашистыми ударами проверяет на прочность пресс Фьюри. Впрочем, при такой внушительной жировой прослойке назвать это прессом сложно.
.@Tyson_Fury can take a body shot or two ????— Top Rank Boxing (@trboxing) May 6, 2021
(???????? @JoshTaylorBoxer) pic.twitter.com/Z7c2CO2ukn
Фьюри и Тэйлор вскоре могут стать абсолютными чемпионами мира – Тайсон должен подраться с Энтони Джошуа, а у Джоша на 22 мая запланирован мегафайт против Хосе Карлоса Рамиреса.
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