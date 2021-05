Растолстевший Фьюри позволил чемпиону мира взбить его жир на пузе. ВИДЕО

Аккаунт Top Rank в Твиттере выложил видео при участии чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя поясов IBF и WBA в первом полусреднем дивизионе Джоша Тэйлора (17-0, 13 КО).

В этом коротком ролике Тэйлор размашистыми ударами проверяет на прочность пресс Фьюри. Впрочем, при такой внушительной жировой прослойке назвать это прессом сложно.

.@Tyson_Fury can take a body shot or two ????



(???????? @JoshTaylorBoxer) pic.twitter.com/Z7c2CO2ukn