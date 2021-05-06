  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Растолстевший Фьюри позволил чемпиону мира взбить его жир на пузе. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Растолстевший Фьюри позволил чемпиону мира взбить его жир на пузе. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Тайсону не помешает курс похудения

Растолстевший Фьюри позволил чемпиону мира взбить его жир на пузе. ВИДЕО

Новина українською

Аккаунт Top Rank в Твиттере выложил видео при участии чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателя поясов IBF и WBA в первом полусреднем дивизионе Джоша Тэйлора (17-0, 13 КО).

В этом коротком ролике Тэйлор размашистыми ударами проверяет на прочность пресс Фьюри. Впрочем, при такой внушительной жировой прослойке назвать это прессом сложно.

Фьюри и Тэйлор вскоре могут стать абсолютными чемпионами мира – Тайсон должен подраться с Энтони Джошуа, а у Джоша на 22 мая запланирован мегафайт против Хосе Карлоса Рамиреса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Джош Тэйлор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...