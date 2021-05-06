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Тайсон Фьюри: Сондерс - тот человек, который победит Канело

Бокс
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Британец сделал свою ставку

Тайсон Фьюри: Сондерс - тот человек, который победит Канело

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри предположил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес потерпит поражение в поединке с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.

"Билли Джо – тот человек, который победит Канело. Вы увидите что-то новое в его исполнении. Посмотрим, что о нём скажут после победы над Альваресом. Не знаю деталей, но это будет классный бой.

Предполагаю, Сондерс победит единогласным решением судей, а может, бой остановят в поздних раундах. Единственное, чего я прошу, — честное судейство", — цитирует Фьюри The Ring.

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В статье: Тайсон Фьюри Сауль Альварес
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