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Тайсон Фьюри: Сондерс - тот человек, который победит Канело
Британец сделал свою ставку
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри предположил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес потерпит поражение в поединке с чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерсом.
"Билли Джо – тот человек, который победит Канело. Вы увидите что-то новое в его исполнении. Посмотрим, что о нём скажут после победы над Альваресом. Не знаю деталей, но это будет классный бой.
Предполагаю, Сондерс победит единогласным решением судей, а может, бой остановят в поздних раундах. Единственное, чего я прошу, — честное судейство", — цитирует Фьюри The Ring.
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