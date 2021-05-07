Головкин проведет бой с небитым бразильцем

Портал Uol.com сообщает, что чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) ориентировочно в августе проведет обязательную защиту титула против пятого номера рейтинга Эскиве Фалькао (28-0, 20 КО), который брал медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В случае победы над Фалькао Головкин на декабрь планирует бой с суперчемпионом WBA Рето Муратой (16-2, 13 КО).

Головкин в последнем бою в декабре 2020 года досрочно побил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО).