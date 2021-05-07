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Бой Альварес – Сондерс соберет рекордную аудиторию
Главное, чтобы потом не было вспышки коронавируса
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) 8 мая в Арлингтоне на крытой арене AT&T Stadium проведет объединительный бой с Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).
Организаторы вечера бокса уже продали свыше 70 тысяч билетов, а это значит, что Альварес и Сондерс побьют рекорд посещаемости боксерских поединков в закрытых помещениях.
Пока же ориентиром остается бой 1978 года между легендарными Мухаммедом Али и Леоном Спинксом. В тот день на арене Superdome в Нью-Орлеане собрались 63 352 болельщиков.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Сауль Альварес назвал лучших боксеров современности.
https://www.ua-football.com/sport/box/1620330849-saul-alvares-nazval-luchshih-bokserov-sovremennosti.html
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