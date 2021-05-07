Сиренко вернется на ринг 12 июня

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) 12-го июня в Киеве проведет 17-й бой на профи-ринге. Имя соперника подопечного Джеймса Али Башира еще неизвестно.

Сиренко в последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей прошел опытного поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).