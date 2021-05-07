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Сиренко вернется на ринг 12 июня

Бокс
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Пора бы выйти на новый уровень

Сиренко вернется на ринг 12 июня

Новина українською

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) 12-го июня в Киеве проведет 17-й бой на профи-ринге. Имя соперника подопечного Джеймса Али Башира еще неизвестно.

Сиренко в последний раз выходил на ринг в марте, когда единогласным решением судей прошел опытного поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Мейвезер на пресс-конференции подрался с блогером YouTube.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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