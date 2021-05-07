Мексиканский стиль бокса. В чем секрет успеха Сауля Альвареса?

Оригинал статьи – Эрик Гомес, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

«Мексиканский стиль» в боксе на протяжении десятилетий считается синонимом тотальной атаки на ближней дистанции, непробиваемой защиты и самоотверженности до последнего звучания гонга.

Вот что сам Сауль Альварес говорил о менталитете мексиканских боксеров:

«Никогда не ломаться и всегда выкладываться на полную силу. Это то, что имеет большое значение. Для меня мексиканский стиль – это не выходить на ринг, чтобы обмениваться ударами, наносить и пропускать удары, чтобы меня сбили и затем подниматься на ноги. Мексиканские боксеры знают, как двигаться и как не подставиться под удар».

В субботу Сауль Альварес в Арлингтоне (штат Техас) в бою с Билли Джо Сондерсом попытается еще на шаг приблизиться к статусу абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Канело по-прежнему будет полагаться на формулу, которая помогла ему взлететь на первую строку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Он снова выпустит на волю свой уникальный бренд мексиканского стиля с акцентом на защиту, который позволяет ему сохранять свежесть в теле и разуме даже после 16-ти лет профессиональной карьеры.

После того, как в сентябре 2013 года Альварес в бою с Флойдом Мейвезером потерпел единственное поражение в карьере, процент нокаутов Канело упал до 43% (6 из 14). И это вполне объяснимый факт, учитывая более высокий уровень оппозиции, с которой сталкивался Альварес. В то же время Канело, за исключением, возможно, боев против Геннадия Головкина, за этим восемь лет ни разу не терял контроль над поединком и ни разу не сталкивался с серьезными проблемами.

Хотя мексиканский стиль давно растворился среди бойцов всех весов и национальностей, личные качества (храбрость, сердце и выносливость являются популярными дескрипторами) остаются ключевыми при определении того, что это такое и воплощает ли его Альварес.

Ясно одно: благодаря своему огромному успеху и маркетинговой привлекательности Сауль Альварес за последнее десятилетие утвердился в статусе одного из главных хедлайнеров мирового бокса, бои которого нельзя пропускать. Два его поединка с Геннадием Головкиным за звание короля среднего веса в совокупности принесли 2,4 миллиона проданных платных трансляций, а второй поединок позволил транслятору заработать только на внутреннем рынке не менее 94 миллионов долларов.

Как ни странно, постоянно развивающееся определение мексиканского стиля изменилось, когда Альварес готовился к двум боям против казаха. Мексиканский специалист Абель Санчес, который сформировал у Головкина стиль, основанный на постоянном прессинге, как у многократного чемпиона мира Хулио Сезара Чавеса, утверждал, что именно его боец, а не Альварес, был современным архетипом мексиканского стиля. На пике своих сил Чавес – квинтэссенция мексиканского стиля – утомлял соперников быстрыми, безжалостными атаками по корпусу и часто игнорировал защиту.

В 2018 году, спустя год после первого ничейного боя, Альварес в реванше побил Головкина разделенным решением судей, которое многие назвали спорным. Казах в бою года по версии журнала The Ring заставил Канело действовать от обороны, но именно мексиканец в ту ночь стал самым денежным боксером мира.

«Смотрите, мексиканский стиль – это контратака. Набираешь очки и добиваешь хуками. Вы должны быть техничными. Я считаю, что мексиканская школа бокса является наиболее полноценной, потому что она учит вас тактике защиты и тактике нападения. Те, кто утверждают, что мексиканская школа бокса – это только удары и атака, то это не мексиканский стиль. Это путь мексиканца, который всегда готов идти на смерть», - объясняет тренер Альвареса Эдди Рейносо.

Сравнивая процент ударов, нанесенных в пяти последних боях, Сауль Альварес имел преимущество в процентных пунктах над своими оппонентами с большим отрывом, согласно данным ESPN Stats & Information.

Накапливая опыт и извлекая уроки

Рейносо называет Альвареса высококлассным боксером, хорошим контр-панчером, который на ринге полагается на ум не меньше, чем на свои скиллы, выносливость и силу. Он знает, как добывать преимущество за счет джеба, он знает, как работать с обманными движениями, и он знает, как использовать канаты. Канело знает, когда стоит сделать шаг вперед, а когда лучше отступить.

Все эти черты, по словам Рейносо, развились в Альваресе в результате многолетнего оттачивания своего стиля и изучения лучшего, что может предложить Мексика. Канело вместе с Рейносо провели немало часов за просмотром боев легендарных Хосе Меделя, Жильберто Романа, Хосе Наполеса и, разумеется, Чавеса.

«Из Мексики вышли более 150 чемпионов – и каждый из них обладает определенными качествами. Есть боксеры, такие как Сауль, которые быстро учатся, и его результаты подтверждают это. Он совершенный боец», - продолжает Рейносо.

Тем не менее, Альварес не сразу познал свой стиль. В начале карьеры его визитной карточкой была демонстрация агрессии.

Перед боем с Мейвезером Альварес нокаутировал 30 из 43 своих соперников. Это резко контрастировало с Флойдом, который до встречи с Канело за 10 лет отметился лишь пятью нокаутами.

В ночь своего единственного поражения в карьере Альварес был агрессором, но Мейвезер постоянно избегал контакта. Более опытный американец в бою с 23-летним Альварес выбросил на 115 точных ударов больше, хотя по общему количеству ударов Канело был впереди.

Судьи отдали Мейвезеру победу решением большинства – и этот вердикт сложно поддать сомнениям, ведь в том бою данные CompuBox показали, что Альварес был результативен лишь в 22% своих атак.

Поражение от Мейвезера, несомненно, стало поворотным моментом в карьере Альвареса.

«С тех пор я сильно повзрослел. Мне нужно было больше опыта, больше зрелости. Я не воспринимаю этот бой как поражение; я воспринимаю его как урок. Я извлек урок из этого боя», - вспоминал Альварес в подкасте Майка Тайсона.

В те года подход Альвареса к мексиканскому стилю сводился (как и многих других последователей этого стиля) к одному проверенному временем сленговому слову в испанском языке, относящемуся к мужественности.

«Huevos», - сказал Роберто Андраде Франко, который освещал темы, связанные с мексиканским стилем, для различных публикаций. «Это сердце чемпиона – восстанавливаться фигурально и буквально, когда становится трудно».

Подъем Чавеса в 1980-е года стал примером этого стиля и распространился на спорт за пределами Мексики. Его склонность к потрясающим нокаутам и доминированию над бойцами в нескольких весовых категориях с характерной комбинацией карающих ударов по корпусу и резких апперкотов подчеркивала «el estilo mexicano». При этом Чавес объединил отдельные элементы, которые демонстрировали его предшественники, в одного боксера-суперзвезду.

С тактической точки зрения, мексиканский стиль, пожалуй, лучше всего можно описать как сочетание агрессивного, напорного стиля свормера, такого как Чавес, и скорости, техники и силы, необходимых для боксера-панчера.

«Я думаю, что в мексиканском боксе существует множество стилей», - сказал Альварес. «Необязательно пытаться попасть в оппонента, пока он бьет вас. Сбить с ног и встать».

Описание Рейносо мексиканского стиля с контр-ударами, комбинациями и хуками удары рисует в подсознании захватывающего панчера, способного добиваться взрывных результатов, а также хирургического дисциплинированного боксера, который методично разбирает соперников, избегая опасности.

«Каждый боец, с которым вы сталкиваетесь на ринге, индивидуален», - сказал для ESPN Энди Руис, экс-чемпион мира в супертяжелом, которого также тренирует Рейносо, перед своей победой над Крисом Арреолой в прошлую субботу. «Вы должны сражаться со всеми по-разному. Даже если у вас есть особый стиль, иногда для достижения победы вам нужно совершенствовать другие навыки».

Проблемы устойчивости

Несмотря на всю показную эффектность и эффективность, устойчивость мексиканского стиля вызывает вопрос, прежде всего, из-за повышенной угрозы нахватать ударов и в конце концов быть пробитым. Чавес, которого можно назвать главным олицетворением мексиканского стиля, также является и предупреждением о его последствиях.

В свои 31 Альварес все еще находится в расцвете сил несмотря на то, что за его плечами почти 60 боев за более чем полтора десятилетия в качестве профессионала. Тот же Чавес впервые столкнулся с неудачей на ринге спустя 12 лет после дебюта, когда в августе 1993 года в 31-летнем возрасте в крайне спорном стиле добился ничьи в бою с Пернеллом Уиттакером.

Спустя четыре месяца после того скандального поединка Чавес проиграл Фрэнки Рэндаллу и выглядел так, словно его карьера подходит к завершению. Он жаловался на проблемы с руками и коленями, которые износились за годы схваток с такими боксерами, как Мелдрик Тейлор и Эдвин Росарио. Именно противостояния с этими парнями в исполнении Чавеса считаются учебными пособиями по мексиканском стилю бокса.

Перед тем, как принять бой с Оскаром Де Ла Хойя в 1996 году, Чавес признал, что поединок против олимпийского чемпиона Барселоны мотивировал его прежде всего с точки зрения финансов. Гораздо более молодой Де Ла Хойя, который позже стал промоутером Альвареса в Golden Boy, побил стареющего Чавеса в четвертом раунде, когда врач у ринга остановил бой из-за сильного кровотечения у мексиканского ветерана. Де Ла Хойя нанес 94 точных удара, в то время как Чавес выбросил всего 85.

После первого боя с Де Ла Хойей Чавес протянул на ринге еще почти 10 лет – он потерпел еще четыре поражения и ушел на пенсию с послужным списком 107-6-2, хотя мог бы сделать это намного раньше и не портить свое наследие поражениями от боксеров калибра Гровера Уайли или Вилли Уайза. Это то, чего в будущем попытается избежать Альварес.

Глаз смотрящего

Несмотря на изменения в расписании, вызванные пандемией COVID-19, основные календарные даты бокса по-прежнему сосредоточены на выходных, ближайших к 5 мая и 16 сентября – в ознаменование победы Мексики над французскими войсками в битве при Пуэбле и Дне Независимости Мексики соответственно. Неслучайно крупнейшие боксерские соревнования проходят в дни, актуальные для поклонников мексиканского наследия, и часто получают соответствующие заголовки.

К этому моменту использование термина «мексиканский стиль» для обозначения боксера или в контексте самого боя вызывает представления о развлечениях, волнении, агрессивной жестокости и предвкушении чего-то эпического на ринге.

Альварес знает, что найдутся те, кто не согласен с его мнением и продолжат продвигать почти романтический, похожий на Рокки идеал воина, который пробивает свой путь к победе не только за счет ударов, но и за счет выживания.

«Меня все равно критикуют», - сказал Альварес. «Но я действительно представляю Мексику».