Флойд Мейвезер назвал размер своего состояния

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что ещё несколько лет назад стал долларовым миллиардером. По словам Мейвезера, в настоящее время размер его состояния превышает $ 1,2 млрд.

"Я уже достиг миллиарда. Это случилось четыре года назад. Сейчас у меня более $ 1,2 млрд.

С самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксёров. Боксёра лучше, чем я, никогда не будет", — приводит слова Мейвезера Talk Sport.

Также Мейвезер рассказал, сколько заработал за бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.