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Флойд Мейвезер назвал размер своего состояния
Оно превышает 1 миллиард долларов
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что ещё несколько лет назад стал долларовым миллиардером. По словам Мейвезера, в настоящее время размер его состояния превышает $ 1,2 млрд.
"Я уже достиг миллиарда. Это случилось четыре года назад. Сейчас у меня более $ 1,2 млрд.
С самого начала, с первого дня знал, что я лучший в боксе. Я просто знал, что лучше всех остальных боксёров. Боксёра лучше, чем я, никогда не будет", — приводит слова Мейвезера Talk Sport.
Также Мейвезер рассказал, сколько заработал за бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.
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