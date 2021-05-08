  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Альварес и Сондерс прошли финальную церемонию взвешивания перед боем
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альварес и Сондерс прошли финальную церемонию взвешивания перед боем

Бокс
(1 голосов)

Завтра поединок

Альварес и Сондерс прошли финальную церемонию взвешивания перед боем

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) и чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прошли церемонию взвешивания накануне поединка.

Так, под мексиканцем весы показали 75,9 кг., в то время как его оппонент оказался на 200 граммов тяжелее (76,1 кг.) Отметим, что сама церемония взвешивания прошла в Арлингтоне (штат Техас). Ее посетило около 5 тысяч болельщиков.

Бой Альварес - Сондерс состоится в ночь с 8 на 9 мая AT & T Stadium. Отметим, что на данный момент на поединок уже реализовано 70 тысяч билетов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...