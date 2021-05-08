Альварес и Сондерс прошли финальную церемонию взвешивания перед боем

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) и чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прошли церемонию взвешивания накануне поединка.

Так, под мексиканцем весы показали 75,9 кг., в то время как его оппонент оказался на 200 граммов тяжелее (76,1 кг.) Отметим, что сама церемония взвешивания прошла в Арлингтоне (штат Техас). Ее посетило около 5 тысяч болельщиков.

Бой Альварес - Сондерс состоится в ночь с 8 на 9 мая AT & T Stadium. Отметим, что на данный момент на поединок уже реализовано 70 тысяч билетов.