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Альварес и Сондерс прошли финальную церемонию взвешивания перед боем
Завтра поединок
Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) и чемпион по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прошли церемонию взвешивания накануне поединка.
Так, под мексиканцем весы показали 75,9 кг., в то время как его оппонент оказался на 200 граммов тяжелее (76,1 кг.) Отметим, что сама церемония взвешивания прошла в Арлингтоне (штат Техас). Ее посетило около 5 тысяч болельщиков.
Бой Альварес - Сондерс состоится в ночь с 8 на 9 мая AT & T Stadium. Отметим, что на данный момент на поединок уже реализовано 70 тысяч билетов.
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