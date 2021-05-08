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Билли Джо Сондерс: Я уже сталкивался с давлением толпы ранее
Комментарий чемпиона
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прокомментировал свое настроение перед боем против чемпиона по версиям WBC и WBA Сауля Альвареса (55-1-2, 37 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Думаю, я уже сталкивался с давлением толпы раньше. Я приехал на Олимпиаду в 18 лет как любитель, и нет большего давления на чьи-то плечи, чем выступление перед миллионами людей.
На нас обоих в этом поединке оказывается дополнительное давление, потому что мы оба не хотим возвращаться домой проигравшими. В конце концов, половина мексиканцев любит его, половина нет, так что, надеюсь, половина тех, кто не любит его, будет поддерживать мальчика-цыгана, и это будет круто.
Это для всех цыган дома, всех в Великобритании, плюс половина мексиканцев, поддержите меня" - сказал он.
Напомним, что бой Сондерс - Альварес состоится в ночь с 8 на 9 мая в Арленгтоне (штат Техас).
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