Тайсон Фьюри: У Кличко не было ни одного шанса в бою со мной

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вспомнил свой поединок против украинца Владимира Кличко и рассказал, что был изначально уверен в своей победе. Соответствующие слова он завил в эфире подкаста No Passion, No Point:

"Кличко был одним из тех бойцов, которые имеют хорошие боксерские навыки и работу ног. Он был хорош во всем. Но я всегда говорил, что это игра для молодых ребят. Дедушки не могут победить молодых бойцов, какими бы хорошими они себя не представляли. Они никогда не побьют молодого и активного бойца.

Так что на самом деле у Кличко не было ни одного шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок. Что было то было" - сказал он.