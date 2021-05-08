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Тайсон Фьюри: У Кличко не было ни одного шанса в бою со мной
Комментарий британца
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вспомнил свой поединок против украинца Владимира Кличко и рассказал, что был изначально уверен в своей победе. Соответствующие слова он завил в эфире подкаста No Passion, No Point:
"Кличко был одним из тех бойцов, которые имеют хорошие боксерские навыки и работу ног. Он был хорош во всем. Но я всегда говорил, что это игра для молодых ребят. Дедушки не могут победить молодых бойцов, какими бы хорошими они себя не представляли. Они никогда не побьют молодого и активного бойца.
Так что на самом деле у Кличко не было ни одного шанса в бою со мной. Если говорить честно, это был односторонний поединок. Что было то было" - сказал он.
Напомним, что ранее Альварес и Сондерс
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