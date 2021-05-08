СМИ: Майвезер рассматривает возможность возвращения на профи-ринг ради боя с Сондерсом

Известный спортивный таблоид The ​​Sun со ссылкой на источники в лагере Флойда Майвезер сообщает, что американец рассматривает возможность возвращения на профи-ринг ради боя с Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

"Флойд рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс и хочет драться с Билли Джо Сондерсом. После боя с Логаном Полом он очень хочет побить его брата Джейка. Затем Флойд надеется подраться с Конором МакГрегором в следующем году. Но он не желает устраивать только эти выставочные бои.

Мейвезер ценит Билли Джо и ведет с ним переговоры о поединке в случае его победы над Канело. Не забывайте, что Флойд - единственный боец, который когда-либо побеждал Канело. Флойд всегда держит себя в роскошной форме, ему будет несложно вернуться" - отмечается в сообщении.