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СМИ: Майвезер рассматривает возможность возвращения на профи-ринг ради боя с Сондерсом
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Известный спортивный таблоид The Sun со ссылкой на источники в лагере Флойда Майвезер сообщает, что американец рассматривает возможность возвращения на профи-ринг ради боя с Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).
"Флойд рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс и хочет драться с Билли Джо Сондерсом. После боя с Логаном Полом он очень хочет побить его брата Джейка. Затем Флойд надеется подраться с Конором МакГрегором в следующем году. Но он не желает устраивать только эти выставочные бои.
Мейвезер ценит Билли Джо и ведет с ним переговоры о поединке в случае его победы над Канело. Не забывайте, что Флойд - единственный боец, который когда-либо побеждал Канело. Флойд всегда держит себя в роскошной форме, ему будет несложно вернуться" - отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее Альварес и Сондерс
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