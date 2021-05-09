Альварес победил Сондерса техническим нокаутом и завоевал титул WBO

Мексиканский боксер, чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA, WBO Сауль Альаврес (56-1-2; 38 КО) в главном событии вечера в Арлингтоне (США) победил американца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

Бой длился 8 раундов, Канело потряс соперника, у Сондерса начал заплывать правый глаз и он не вышел на 9-й раунд, угол Билли отказался от продолжения. Таким образом, Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии WBO и нанес сопернику первое поражение в его профессиональной карьере.

По информации, которая появилась после окончания поединка у американца обнаружили перелом орбитальной кости.

Тренер американца так прокомментировал решений об отказе от продолжения боя:

"У него заплыл глаз, он ничего не видел. Я волновался за него, я несу ответственность. Так что принял такое решение. Бой был близким".