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Альварес победил Сондерса техническим нокаутом и завоевал титул WBO

Бокс
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Победа мексиканца

Альварес победил Сондерса техническим нокаутом и завоевал титул WBO

UA-Футбол
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Мексиканский боксер, чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA, WBO Сауль Альаврес (56-1-2; 38 КО) в главном событии вечера в Арлингтоне (США) победил американца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

Бой длился 8 раундов, Канело потряс соперника, у Сондерса начал заплывать правый глаз и он не вышел на 9-й раунд, угол Билли отказался от продолжения. Таким образом, Альварес завоевал титул чемпиона мира по версии WBO и нанес сопернику первое поражение в его профессиональной карьере.

По информации, которая появилась после окончания поединка у американца обнаружили перелом орбитальной кости.

Тренер американца так прокомментировал решений об отказе от продолжения боя:

"У него заплыл глаз, он ничего не видел. Я волновался за него, я несу ответственность. Так что принял такое решение. Бой был близким".

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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