Сауль Альварес о победе над Сондерсом: ​​Было не так сложно, как я ожидал

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBO, WBA Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) прокомментировал победу в бою против американца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО).

"Я говорил, что этот бой затянется, но он не был таким тяжелым, как я ожидал. Я становлюсь лучше с каждым днем. Я выигрывал раунд за раундом. Я говорил вам, что поединок будет длиться не менее 6-7 раундов.

Мне кажется, что я сломал ему лицо в области щеки. Я знал, что он не продолжит поединок. Я сказал Эдди Рейносо, что Сондерс не выйдет, потому что у него перелом. Я работаю с лучшим тренером. Он говорит мне, как готовиться и что делать в ринге, и я это делаю.

Я планирую бороться за еще один пояс. Я иду за ним. Надеюсь, что это произойдет" - сказал он.

Также после завершения поединка Канело вызвал на бой чемпион по версии IBF Калеба Планта (21-0; 12 КО).

"I'm coming, my friend!"



Canelo has his sights set on Caleb Plant ???? pic.twitter.com/xGqBY9Qqrm