Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн о бое Альварес - Плант: Это поединок, который обязан состоятся следующим
Очень хорошие планы
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн после
"Мы говорили с их командой. Это бой, который должен состоятся следующим.
Речь о бое за звание абсолютного чемпиона. Что еще Калеб Плант собирается делать?" - сказа Хирн.
Напомним, что ранее Альварес
Популярное сейчас
- Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата
- Тухель: Забей Ман Сити пенальти - все закончилось бы не начавшись
- Серия А. Наполи уже второй, провал Лацио, Интер отпраздновал Скудетто с 5:1
- Гвоздик рассказал о возможном бое Беринчик - Лопес
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО