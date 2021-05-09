Эдди Хирн о бое Альварес - Плант: Это поединок, который обязан состоятся следующим

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн после победы Сауля Альвареса (56-1-2; 38 КО) в бою против американца Билли Джо Сондерса (30-1, 14 КО) рассказал, что уже работает над организацией поединка своего подопечного против Калеба Планта (21-0, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Его слова цитирует инсайдер Майк Копинджер на своей странице в Твиттер:

"Мы говорили с их командой. Это бой, который должен состоятся следующим.

Речь о бое за звание абсолютного чемпиона. Что еще Калеб Плант собирается делать?" - сказа Хирн.