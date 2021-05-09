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Свитолина активно готовится к старту турнира в Риме. Фото
В выходной день
фото - twitter.com
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту грунтового турнира в Риме (Италия). Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Последний точечные приготовления перед стартом турнира в Риме"
Напомним, что ранее Марта Костюк
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