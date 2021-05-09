Свитолина активно готовится к старту турнира в Риме. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту грунтового турнира в Риме (Италия). Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Последний точечные приготовления перед стартом турнира в Риме"