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Свитолина активно готовится к старту турнира в Риме. Фото

Бокс
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Свитолина активно готовится к старту турнира в Риме. Фото

фото - twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина готовится к старту грунтового турнира в Риме (Италия). Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Последний точечные приготовления перед стартом турнира в Риме"

Свитолина активно готовится к старту турнира в Риме. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк вышла в основную сетку соревнований в Риме.

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В статье: Элина Свитолина
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