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Промоутер: Бой Альварес - Плант нужно устроить в сентябре

Бокс
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Комментарий специалиста

Промоутер: Бой Альварес - Плант нужно устроить в сентябре

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн после победы своего подопечного Сауля Альвареса (56-1-2; 38 КО) над Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО) рассказал, что поединок Альварес - Плант за звание абсолютного чемпиона мира надо организовать уже в сентябре. Его слова цитирует Express:

"Это единственный бой. Во-первых, я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что пришли сегодня и побили рекорд посещаемости. Это было невероятно. Спасибо Джерри Джонсу и команде стадиона AT&T.

Бой с Плантом - единственный, который следует организовать. Я надеюсь, что Калеб считает так же. Я знаю, вы видели его недавнее интервью, где он не очень много говорил о Канело.

Но мы хотим, чтобы для бокса и дальше продолжались большие времена. Альварес может стать первым мексиканским абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Это бой, который нужно устроить в сентябре" - сказал он.

Комментарий Альвареса

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В статье: Сауль Альварес Калеб Плант
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