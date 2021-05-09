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Промоутер: Бой Альварес - Плант нужно устроить в сентябре
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Хирн после
"Это единственный бой. Во-первых, я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что пришли сегодня и побили рекорд посещаемости. Это было невероятно. Спасибо Джерри Джонсу и команде стадиона AT&T.
Бой с Плантом - единственный, который следует организовать. Я надеюсь, что Калеб считает так же. Я знаю, вы видели его недавнее интервью, где он не очень много говорил о Канело.
Но мы хотим, чтобы для бокса и дальше продолжались большие времена. Альварес может стать первым мексиканским абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Это бой, который нужно устроить в сентябре" - сказал он.
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