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Тайсон Фьюри: Магическая сила Уайлдера лежит у меня в кармане
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) определил своего фаворита в потенциальном поединке Джошуа - Уайлдер. Его слова цитирует Little Giant Boxing:
"Я всегда говорил, что склоняюсь к победе Уайлдера над Джошуа нокаутом. В начале боя - в первом или втором раунде, но это супертяжелый вес.
Все зависит от того, отдам ли я Уайлдеру его магическую силу, ведь она лежит у меня в кармане. Если я когда-нибудь решу вернуть Деонтею его магию и душу, то он сможет снова боксировать.
Но до того момента у меня в кармане лежат его задница, душа, магическая сила и яйца. Он принадлежит мне" - сказал он.
Напомним, что ранее Альварес
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