Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело?

Пока мы отмечали очередную порцию майских праздников, Сауль Альварес в Арлингтоне на глазах у 73 тысяч фанатов остановил доселе небитого Билли Джо Сондерса и добавил в свою коллекцию трофеев пояс WBO в суперсреднем весе. Теперь от статуса абсолютного чемпиона мира Канело отделяет наличие в руках ремня по версии IBF. Именно на достижении этой цели мексиканец и планирует сконцентрироваться во второй половине 2021 года, хотя для него всегда есть и другие заманчивые вызовы.

Итак, кто же может стать следующей жертвой лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории?

Калеб Плант (чемпион IBF в суперсреднем весе)

Первый и самый очевидный вариант для Сауля Альвареса. Команда Канело еще до поединка с Сондерсом работала над организацией боя с Плантом, но в конце концов непобежденного боксера из Теннесси (21-0, 12 КО) мексиканец решил оставить на закуску.

Промоутер Эдди Хирн после боя Канело с Сондерсом объявил об активизации переговоров с командой Планта на бой в сентябре текущего года. Босс Matchroom Boxing подчеркнул, что объединительное столкновение двух чемпионов будет несложно организовать, поскольку Альварес является свободным агентом и волен подписывать бумаги с любым транслятором.

Плант захватил пояс IBF в январе 2019 года после победы единогласным решением судей над Хосе Ускатеги. С тех пор американец одержал две досрочных победы, а последний бой в начале 2021 года против Калеба Труэкса он выиграл на судейских записках.

Что вообще из себя представляет Плант? Его можно назвать правосторонней версией Сондерса, у него хорошая скорость, но до статуса грозного панчера этот парень явно не дотягивает (всего 57% досрочных побед). Главный же минус Планта в том, что он никогда не проверял себя на фоне действительно элитной оппозиции.

????️ "The plan is to go for all the belts. I'm coming for Caleb Plant!" - @Canelo ????#CaneloSaunders — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 9, 2021

Сауль Альварес решительно готов стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Калеб Плант – не тот, кто способен скорректировать амбициозные планы Канело.

Дэвид Бенавидес (двукратный чемпион WBC во втором среднем весе)

Дэвид Бенавидес – не самое известное имя в весовой категории до 168 фунтов, но за счет своей внушительной антропометрии (184 см роста и 189 см размах рук) он может создать проблемы для Сауля Альвареса.

Бенавидесу всего 24 года, однако он уже дважды держал в своих руках зеленый пояс WBC. Впервые чемпионом мира Дэвид стал в 20-летнем возрасте в бою с Рональдом Гаврилом, когда поднялся после нокдауна в 12-м раунде и одержал победу разделенным решением судей. Титул Бенавидес потерял после сдачи положительной допинг-пробы, а его второе правление в дивизионе по линии Всемирного боксерского совета сорвалось в результате проваленного взвешивания.

Сам Бенавидес в марте скептически оценивал вероятность проведения боя с Альваресом.

«Мы ни разу не вели переговоры, когда мне принадлежал титул WBC. Мы никогда не обсуждали организацию этого поединка. Альварес выходил на всех других чемпионов. Я чувствую, что если он победит Билли Джо Сондерса и Калеба Планта, то скажет, что его работа во втором среднем весе закончена. Он будет избегать меня, но этот бой востребован».

Свой скептицизм Бенавидес подтвердил действиями, подписав контракт на бой с Хосе Ускатеги. Вернуться на ринг экс-чемпион мира планирует в конце августа, а это значит, что в ближайшее время ему с Канело не по пути.

Джермалл Чарло (чемпион WBC в среднем весе)

Обидчик Сергея Деревянченко вскоре после победы Сауля Альвареса над Билли Джо Сондерсом в Твиттере объявил, что ради боя с мексиканцем готов отказаться от титула WBC и подняться в суперсредний вес.

Пока же все выглядит так, словно промоутеры ждут, когда бой Альварес – Чарло дозреет и соберет хорошие цифры продаж платных трансляций. Никто не гарантирует, что бой Канело с одним из братьев-близнецов достигнет этой точки, но среди заядлых фанатов бокса сложно найти тех, кто не хотел бы увидеть битву этих парней.

Есть и другая теория, почему Альварес и Чарло до сих пор не оказались в одном ринге. Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби считает, что Канело на полном серьезе опасается небитого американца.

«Стиль Джермалла совершенно не подходит для Канело. Они никогда бы не бросили его на Чарло. Он животное. Канело – потрясающий боец, и я очень уважаю его. У него безупречное резюме. Но Чарло слишком большой, атлетичный и слишком быстрый», - говорил Эллерби для BoxingScene.

Чарло становился чемпионом мира в двух весовых категориях, а в его послужном списке 22 нокаута в 31 победном поединке. Как и в случае с Бенавидесом, у Джермалла было бы громадное превосходство над Альваресом в росте и размахе рук, а вот что его выгодно отличает от Дэвида, так это уровень оппозиции. По версии портала BoxRec Чарло провел три боя на пять звезд – против Сергея Деревянченко, Остина Траута и Джулиана Уильямса.

У Джермалла Чарло также есть подтвержденная дата следующего боя – американец 19 июня подерется с соотечественником Канело Хуаном Масиасом Монтьелем.

Геннадий Головкин (чемпион IBF в среднем весе)

В карьере Сауля Альвареса не было более принципиального соперника, чем Геннадий Головкин. И хотя с их первого боя прошло более 1300 дней, а реванш состоялся почти 1000 дней назад, в отношениях Канело с казахом мало что изменилось.

Как и прежде, Головкину нужен Альварес больше, чем Альваресу нужен Головкин. Это Геннадий (а не Канело) истосковался от бесконечных защит титулов в боях с малопривлекательными соперниками. И это Геннадию нужно сорвать один из последних крупных кушей перед уходом на пенсию – у боксера из Караганды осталось не так много времени, в то время как перспективы 31-летнего Альвареса более чем оптимистичны.

Учитывая то, насколько комфортно Альваресу в суперсреднем весе, нет никаких оснований считать, что Канело заинтересован драться с Головкиным в какой-либо другой весовой категории, а мы прекрасно знаем, что казах никогда не боксировал за пределами среднего дивизиона и вряд ли на закате карьеры изменит свою позицию.

Для Геннадия Головкина Сауль Альварес – единственный путь к большим деньгам. Но готов ли он пойти против своих принципов и зайти на территорию Канело?

Деметриус Андраде (чемпион WBO в среднем весе)

Если Джермалл Чарло ограничился нейтральным постом в Твиттере, то Деметриус Андраде в своих попытках заполучить бой с Саулем Альваресом пошел дальше и лично посетил пресс-конференцию Канело после победы над Сондерсом. Мексиканец не повелся на провокацию, а просто указал Андраде на его место.

Андраде брал титулы в двух весовых категориях, но в его резюме нет ни одной победы над соперником с рейтингом выше девятого в любом дивизионе. Еще одна проблема для Деметриуса заключается в том, что сам Альварес не рассматривает его в качестве потенциального соперника.

«Может быть, он хороший боец, но он скучный. А если будет скучный бой, то люди обвинят меня. Мне нравятся бои, в которых есть действие, в которых люди могут насладиться хорошим шоу. Это очень важно для меня. Андраде не представляет для меня проблемы, потому что он ни с кем не дрался», - говорил Канело для DAZN.

Прямо сейчас Деметриус Андраде – не второй и даже не третий выбор для Сауля Альвареса. И вряд ли в обозримом будущем что-то изменится.