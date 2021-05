Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело?

Пока мы отмечали очередную порцию майских праздников, Сауль Альварес в Арлингтоне на глазах у 73 тысяч фанатов остановил доселе небитого Билли Джо Сондерса и добавил в свою коллекцию трофеев пояс WBO в суперсреднем весе. Теперь от статуса абсолютного чемпиона мира Канело отделяет наличие в руках ремня по версии IBF. Именно на достижении этой цели мексиканец и планирует сконцентрироваться во второй половине 2021 года, хотя для него всегда есть и другие заманчивые вызовы.

Итак, кто же может стать следующей жертвой лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории?

Первый и самый очевидный вариант для Сауля Альвареса. Команда Канело еще до поединка с Сондерсом работала над организацией боя с Плантом, но в конце концов непобежденного боксера из Теннесси (21-0, 12 КО) мексиканец решил оставить на закуску.

Промоутер Эдди Хирн после боя Канело с Сондерсом объявил об активизации переговоров с командой Планта на бой в сентябре текущего года. Босс Matchroom Boxing подчеркнул, что объединительное столкновение двух чемпионов будет несложно организовать, поскольку Альварес является свободным агентом и волен подписывать бумаги с любым транслятором.

Плант захватил пояс IBF в январе 2019 года после победы единогласным решением судей над Хосе Ускатеги. С тех пор американец одержал две досрочных победы, а последний бой в начале 2021 года против Калеба Труэкса он выиграл на судейских записках.

Что вообще из себя представляет Плант? Его можно назвать правосторонней версией Сондерса, у него хорошая скорость, но до статуса грозного панчера этот парень явно не дотягивает (всего 57% досрочных побед). Главный же минус Планта в том, что он никогда не проверял себя на фоне действительно элитной оппозиции.

????️ "The plan is to go for all the belts. I'm coming for Caleb Plant!" - @Canelo ????#CaneloSaunders