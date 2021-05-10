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Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело?

Бокс
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Оцениваем потенциальных соперников лучшего боксера современности

Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело?

фото - boxingscene.com

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Пока мы отмечали очередную порцию майских праздников, Сауль Альварес в Арлингтоне на глазах у 73 тысяч фанатов остановил доселе небитого Билли Джо Сондерса и добавил в свою коллекцию трофеев пояс WBO в суперсреднем весе. Теперь от статуса абсолютного чемпиона мира Канело отделяет наличие в руках ремня по версии IBF. Именно на достижении этой цели мексиканец и планирует сконцентрироваться во второй половине 2021 года, хотя для него всегда есть и другие заманчивые вызовы.

Итак, кто же может стать следующей жертвой лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории?

Калеб Плант (чемпион IBF в суперсреднем весе)

Первый и самый очевидный вариант для Сауля Альвареса. Команда Канело еще до поединка с Сондерсом работала над организацией боя с Плантом, но в конце концов непобежденного боксера из Теннесси (21-0, 12 КО) мексиканец решил оставить на закуску.

Промоутер Эдди Хирн после боя Канело с Сондерсом объявил об активизации переговоров с командой Планта на бой в сентябре текущего года. Босс Matchroom Boxing подчеркнул, что объединительное столкновение двух чемпионов будет несложно организовать, поскольку Альварес является свободным агентом и волен подписывать бумаги с любым транслятором.

Плант захватил пояс IBF в январе 2019 года после победы единогласным решением судей над Хосе Ускатеги. С тех пор американец одержал две досрочных победы, а последний бой в начале 2021 года против Калеба Труэкса он выиграл на судейских записках.

Что вообще из себя представляет Плант? Его можно назвать правосторонней версией Сондерса, у него хорошая скорость, но до статуса грозного панчера этот парень явно не дотягивает (всего 57% досрочных побед). Главный же минус Планта в том, что он никогда не проверял себя на фоне действительно элитной оппозиции.

Сауль Альварес решительно готов стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Калеб Плант – не тот, кто способен скорректировать амбициозные планы Канело.

Дэвид Бенавидес (двукратный чемпион WBC во втором среднем весе)

Дэвид Бенавидес – не самое известное имя в весовой категории до 168 фунтов, но за счет своей внушительной антропометрии (184 см роста и 189 см размах рук) он может создать проблемы для Сауля Альвареса.

Бенавидесу всего 24 года, однако он уже дважды держал в своих руках зеленый пояс WBC. Впервые чемпионом мира Дэвид стал в 20-летнем возрасте в бою с Рональдом Гаврилом, когда поднялся после нокдауна в 12-м раунде и одержал победу разделенным решением судей. Титул Бенавидес потерял после сдачи положительной допинг-пробы, а его второе правление в дивизионе по линии Всемирного боксерского совета сорвалось в результате проваленного взвешивания.

Сам Бенавидес в марте скептически оценивал вероятность проведения боя с Альваресом.

«Мы ни разу не вели переговоры, когда мне принадлежал титул WBC. Мы никогда не обсуждали организацию этого поединка. Альварес выходил на всех других чемпионов. Я чувствую, что если он победит Билли Джо Сондерса и Калеба Планта, то скажет, что его работа во втором среднем весе закончена. Он будет избегать меня, но этот бой востребован».

Свой скептицизм Бенавидес подтвердил действиями, подписав контракт на бой с Хосе Ускатеги. Вернуться на ринг экс-чемпион мира планирует в конце августа, а это значит, что в ближайшее время ему с Канело не по пути.

Джермалл Чарло (чемпион WBC в среднем весе)

Обидчик Сергея Деревянченко вскоре после победы Сауля Альвареса над Билли Джо Сондерсом в Твиттере объявил, что ради боя с мексиканцем готов отказаться от титула WBC и подняться в суперсредний вес.

Пока же все выглядит так, словно промоутеры ждут, когда бой Альварес – Чарло дозреет и соберет хорошие цифры продаж платных трансляций. Никто не гарантирует, что бой Канело с одним из братьев-близнецов достигнет этой точки, но среди заядлых фанатов бокса сложно найти тех, кто не хотел бы увидеть битву этих парней.

Есть и другая теория, почему Альварес и Чарло до сих пор не оказались в одном ринге. Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби считает, что Канело на полном серьезе опасается небитого американца.

Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело? - изображение 1

«Стиль Джермалла совершенно не подходит для Канело. Они никогда бы не бросили его на Чарло. Он животное. Канело – потрясающий боец, и я очень уважаю его. У него безупречное резюме. Но Чарло слишком большой, атлетичный и слишком быстрый», - говорил Эллерби для BoxingScene.

Чарло становился чемпионом мира в двух весовых категориях, а в его послужном списке 22 нокаута в 31 победном поединке. Как и в случае с Бенавидесом, у Джермалла было бы громадное превосходство над Альваресом в росте и размахе рук, а вот что его выгодно отличает от Дэвида, так это уровень оппозиции. По версии портала BoxRec Чарло провел три боя на пять звезд – против Сергея Деревянченко, Остина Траута и Джулиана Уильямса.

У Джермалла Чарло также есть подтвержденная дата следующего боя – американец 19 июня подерется с соотечественником Канело Хуаном Масиасом Монтьелем.

Геннадий Головкин (чемпион IBF в среднем весе)

В карьере Сауля Альвареса не было более принципиального соперника, чем Геннадий Головкин. И хотя с их первого боя прошло более 1300 дней, а реванш состоялся почти 1000 дней назад, в отношениях Канело с казахом мало что изменилось.

Как и прежде, Головкину нужен Альварес больше, чем Альваресу нужен Головкин. Это Геннадий (а не Канело) истосковался от бесконечных защит титулов в боях с малопривлекательными соперниками. И это Геннадию нужно сорвать один из последних крупных кушей перед уходом на пенсию – у боксера из Караганды осталось не так много времени, в то время как перспективы 31-летнего Альвареса более чем оптимистичны.

Альварес переехал Сондерса и объединил титулы. Что дальше для Канело? - изображение 2

Учитывая то, насколько комфортно Альваресу в суперсреднем весе, нет никаких оснований считать, что Канело заинтересован драться с Головкиным в какой-либо другой весовой категории, а мы прекрасно знаем, что казах никогда не боксировал за пределами среднего дивизиона и вряд ли на закате карьеры изменит свою позицию.

Для Геннадия Головкина Сауль Альварес – единственный путь к большим деньгам. Но готов ли он пойти против своих принципов и зайти на территорию Канело?

Деметриус Андраде (чемпион WBO в среднем весе)

Если Джермалл Чарло ограничился нейтральным постом в Твиттере, то Деметриус Андраде в своих попытках заполучить бой с Саулем Альваресом пошел дальше и лично посетил пресс-конференцию Канело после победы над Сондерсом. Мексиканец не повелся на провокацию, а просто указал Андраде на его место.

Андраде брал титулы в двух весовых категориях, но в его резюме нет ни одной победы над соперником с рейтингом выше девятого в любом дивизионе. Еще одна проблема для Деметриуса заключается в том, что сам Альварес не рассматривает его в качестве потенциального соперника.

«Может быть, он хороший боец, но он скучный. А если будет скучный бой, то люди обвинят меня. Мне нравятся бои, в которых есть действие, в которых люди могут насладиться хорошим шоу. Это очень важно для меня. Андраде не представляет для меня проблемы, потому что он ни с кем не дрался», - говорил Канело для DAZN.

Прямо сейчас Деметриус Андраде – не второй и даже не третий выбор для Сауля Альвареса. И вряд ли в обозримом будущем что-то изменится.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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