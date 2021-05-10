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Выхрист проведет бой с непобежденным поляком

Бокс
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На бумаге назревает серьезный тест

Выхрист проведет бой с непобежденным поляком

Новина українською

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (6-0, 4 КО) 15 мая в Кельне проведет бой с Яцеком Пьятеком (11-0, 9 КО).

Пьятеку 48 лет, он не выходил на ринг с сентября 2019 года.

Стоит отметить, что соперник Выхриста 5 из 11 побед одержал против боксеров, которые на момент выхода на ринг ни разу не побеждали в профессионалах.

Виктор Выхрист в последнем бою 13 марта единогласным решением судей прошел боксера из Венесуэлы Вилмера Васкеса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко улетел в США на подготовку к бою с Накатани.

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В статье: Бокс Виктор Выхрист
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