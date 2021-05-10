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Названа дата боя Фьюри - Джошуа

Бокс
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Бой состоится в августе

Названа дата боя Фьюри - Джошуа

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразятся 14 августа. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере", ссылаясь на несколько источников. Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии.

Также сообщается, что официальный анонс поединка Фьюри и Джошуа ожидается на этой неделе.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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