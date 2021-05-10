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Названа дата боя Фьюри - Джошуа
Бой состоится в августе
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразятся 14 августа. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере", ссылаясь на несколько источников. Ранее сообщалось, что поединок состоится в Саудовской Аравии.
Также сообщается, что официальный анонс поединка Фьюри и Джошуа ожидается на этой неделе.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
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