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Ломаченко отправился в США
Он будет готовиться к поединку с Масайоши Накатани
Украинский легковес Василий Ломаченко отправился в США, где пройдет финальная часть подготовки к поединку против Масайоши Накатани.
Напомним, что поединок состоится 26 июня.
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