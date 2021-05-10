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Ломаченко отправился в США

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(1 голосов)

Он будет готовиться к поединку с Масайоши Накатани

Ломаченко отправился в США

Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко отправился в США, где пройдет финальная часть подготовки к поединку против Масайоши Накатани.

Напомним, что поединок состоится 26 июня.

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В статье: Василий Ломаченко
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