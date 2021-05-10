Тайсон Фьюри: Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Билли Джо Сондерса в поединке с чемпионом WBC, WBO и WBA Саулем Альваресом.

"Люди любят ненавидеть тех, кто следует за своей мечтой. Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь. Но Билли Джо хотя бы следует за мечтами и своим сердцем. Он всегда будет моим братом", — написал Фьюри на своей странице в "Твиттере".

Альварес одержал победу техническим нокаутом, Сондерс не вышел на девятый раунд из-за перелома орбитальной кости.