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Тайсон Фьюри: Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь

Бокс
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Британец отреагировал на поражение Билли Джо

Тайсон Фьюри: Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь

Новина українською

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Билли Джо Сондерса в поединке с чемпионом WBC, WBO и WBA Саулем Альваресом.

"Люди любят ненавидеть тех, кто следует за своей мечтой. Сондерс пытался стать великим, но это была не его ночь. Но Билли Джо хотя бы следует за мечтами и своим сердцем. Он всегда будет моим братом", — написал Фьюри на своей странице в "Твиттере".

Альварес одержал победу техническим нокаутом, Сондерс не вышел на девятый раунд из-за перелома орбитальной кости.

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В статье: Тайсон Фьюри Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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