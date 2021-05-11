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Сондерс перенес операцию
Так бывает, когда встречаешься с кулаками Канело
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион WBO в суперсерднем весе Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) накануне в Далласе перенес хирургическое вмешательство после множественных переломов орбитальной области правого глаза.
Сондерс в субботу в бою с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) потерпел первое поражение в карьере. Британец отказался продолжать бой после восьмого раунда.
"Все прошло успешно. Где-то вы выигрываете, где-то – теряете что-то. У меня не было ощущения, что я в другой лиге с Канело. Я был пойман хорошим ударом.
Спасибо всем, кто смотрел этот бой. Я вернусь. Да благословит вас всех Бог", - приводит слова Сондерса BoxingScene.
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