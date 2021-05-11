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Все из-за денег. Стало известно, почему Фьюри еще не подписал контракт на бой с Джошуа

Бокс
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Как неожиданно

Все из-за денег. Стало известно, почему Фьюри еще не подписал контракт на бой с Джошуа

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Дни идут, а контракт на бой между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира все еще не подписан.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен объяснил, в чем задержка.

"Есть один момент, который позволит всем нам преодолеть финальную преграду: это гарантии. Как только будут гарантии – никаких проблем. Пока Фьюри не осчастливят условиями, которые ему подойдут, ничего не будет подписано. А он сейчас точно не рад. Не знаю, как там с Джошуа, это не наши проблемы.

Пока Тайсон не будет удовлетворен тем, что прописанные в контракте деньги ему гарантированы банком, мы не сдвинемся с места, на котором стоим уже четыре месяца. Это главная преграда. Наверное, 85% всех преград", - сказал Уоррен.

По словам представителя команды Фьюри, Боб Арум хочет организовать бой с Джошуа в июле в США.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
Vringe.com

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