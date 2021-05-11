Беринчик получил травму. Бой с Лобовым отложен

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова переносится с 19 июня на 24 июля.

"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", - сказал Беринчик.

Денис Беринчик в последний раз выходил на ринг 21 марта, когда в Броварах досрочно разобрался с Хосе Санчесом.