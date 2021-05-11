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Беринчик получил травму. Бой с Лобовым отложен

Бокс
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Беринчик получил травму. Бой с Лобовым отложен

Фото - facebook.com/K2Ukraine

Новина українською

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова переносится с 19 июня на 24 июля.

"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", - сказал Беринчик.

Денис Беринчик в последний раз выходил на ринг 21 марта, когда в Броварах досрочно разобрался с Хосе Санчесом.

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В статье: Денис Беринчик Артем Лобов
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