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Беринчик получил травму. Бой с Лобовым отложен
Придется подождать
Фото - facebook.com/K2Ukraine
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что бой на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова переносится с 19 июня на 24 июля.
"В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", - сказал Беринчик.
Денис Беринчик в последний раз выходил на ринг 21 марта, когда в Броварах досрочно разобрался с Хосе Санчесом.
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