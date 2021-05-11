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Фьюри назвал Джошуа большим уродливым бомжом

Бокс
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Джошуа ответил

Фьюри назвал Джошуа большим уродливым бомжом

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа обменялись выпадами в "Твиттере". Ранее боксёры договорились об объединительном бое, однако официально о нём ещё не объявлено.

"Спартанец". Я устал. Мои болельщики устали. Твои болельщики устали. Мы все устали от разговоров. Меньше слов. Больше дела!" — написал Джошуа в своём "твиттере", тегнув Фьюри.

"Может, давай тогда ты, большой уродливый бомж? Нет разговора — нет действий", — ответил Тайсон в своём "твиттере", обращаясь к Энтони.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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