Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри назвал Джошуа большим уродливым бомжом
Джошуа ответил
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа обменялись выпадами в "Твиттере". Ранее боксёры договорились об объединительном бое, однако официально о нём ещё не объявлено.
"Спартанец". Я устал. Мои болельщики устали. Твои болельщики устали. Мы все устали от разговоров. Меньше слов. Больше дела!" — написал Джошуа в своём "твиттере", тегнув Фьюри.
"Может, давай тогда ты, большой уродливый бомж? Нет разговора — нет действий", — ответил Тайсон в своём "твиттере", обращаясь к Энтони.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
Популярное сейчас
- Заря продлила контракты с двумя лидерами команды
- Набег викинга завершен: Звездный новичок Руха покинет львовскую команду
- Аномальный Шахтер, рекорд Ворсклы и претензии Селезнева. Бомбардирские хроники сезона
- Владимир Кличко: Меня привлекает рекорд Формана, я думаю об этом последние четыре года
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО