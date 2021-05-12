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Менеджеру Усика сообщили, что бой с Джошуа никогда не состоится
Вот это номер
Авторитетный журналист Стив Ким, ссылаясь на слова менеджера Александра Усика (18-0, 13 КО) Эгиса Климаса, в Твиттере сообщил, что Всемирная боксерская организация (WBO) не собирается санкционировать бой украинца с чемпионом мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"В WBO ему сказали, что Джошуа никогда не встретится со своим обязательным претендентом. Климас сказал мне, что не знал, что Matchroom занимается протекционистским бизнесом.
Усик простаивает из-за сценария боя Джошуа – Фьюри. Он устал ждать", - написал Ким.
Предполагается, что Усик в 2021 году проведет бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона WBO. Победителя поединка позднее должны перевести в полноценные чемпионы.
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