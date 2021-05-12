Президент WBO отреагировал на претензии Усика

Накануне менеджер Александра Усика (18-0, 13 КО) заявил, что Всемирная боксерская организация (WBO) никогда не даст добро на бой украинца с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Глава WBO Франциско Валькарсел в Твиттере отреагировал на претензии представителей Усика.

"Извините, но я должен это сказать. Никто не заставляет Усика отходить в сторону. Он был обязательным претендентом на бой с Энди Руисом, но не спрашивайте меня, почему он отошел от этого поединка. Спросите об этом Эдди Хирна", - написал Валькарсел в Твиттере.

Стоит отметить, что во время краткосрочного чемпионства Руиса в 2019 году у Усика не было возможности подраться с мексиканцем, поскольку Джошуа активировал опцию о реванше и уже в декабре того же года снова завладел титулом WBO.

Александр Усик в следующем бою может встретиться с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а победитель станет временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации.