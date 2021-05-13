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Три года назад Ломаченко поднялся с нокдауна и побил Линареса. ВИДЕО
Невероятный бой
Ровно три года назад Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Нью-Йорке в легендарном комплексе Мэдисон Сквер Гарден техническим нокаутом остановил Хорхе Линареса (47-5, 29 КО) и отобрал у венесуэльца пояс WBA в легком весе.
Ломаченко в середине поединка впервые в карьере побывал в нокдауне, но быстро восстановился и не позволил Линаресу развить преимущество.
Победа над Хорхе Линаресом в Нью-Йорке сделала Василия Ломаченко чемпионом мира в трех весовых категориях.
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