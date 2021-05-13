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Усик поделился своим актуальным весом
Украинец неплохо набрал
Обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 КО) встал на весы и обратился к своим потенциальным соперникам по супертяжелому весу.
Вес Усика взлетел до 105 килограммов – это почти на 7 кг больше, чем украинец весит перед последним боем против Дерека Чисоры.
Александр Усик все еще ждет новостей по бою между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не исключено, что следующим соперником олимпийского чемпиона станет Джо Джойс.
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