Энтони Джошуа показал свою физическую форму

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) продолжает готовиться к мегафайту с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

"Хладнокровный", - написал боксер на своей странице в "Инстаграме".