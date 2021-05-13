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Энтони Джошуа показал свою физическую форму
Энтони в тонусе
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) продолжает готовиться к мегафайту с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).
"Хладнокровный", - написал боксер на своей странице в "Инстаграме".
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