  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ради боя Фьюри и Джошуа построят новый стадион
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ради боя Фьюри и Джошуа построят новый стадион

Бокс
(1 голосов)

Об этом рассказал Эдди Хирн

Ради боя Фьюри и Джошуа построят новый стадион

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что ради боя действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа построят отдельный стадион.

"У организаторов из Саудовской Аравии есть возможность провести бой в помещении, но они хотят создать нечто такое, что потрясёт весь мир. Они хотят построить стадион только для этого боя. В августе в 11 часов вечера будет около 23 градусов.

Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа всего за семь недель, и он вместил 18 000 зрителей. Это будет похожая конструкция", — приводит слова Хирна Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...