Ради боя Фьюри и Джошуа построят новый стадион

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что ради боя действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа построят отдельный стадион.

"У организаторов из Саудовской Аравии есть возможность провести бой в помещении, но они хотят создать нечто такое, что потрясёт весь мир. Они хотят построить стадион только для этого боя. В августе в 11 часов вечера будет около 23 градусов.

Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа всего за семь недель, и он вместил 18 000 зрителей. Это будет похожая конструкция", — приводит слова Хирна Sky Sports.