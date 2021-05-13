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Ради боя Фьюри и Джошуа построят новый стадион
Об этом рассказал Эдди Хирн
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что ради боя действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа построят отдельный стадион.
"У организаторов из Саудовской Аравии есть возможность провести бой в помещении, но они хотят создать нечто такое, что потрясёт весь мир. Они хотят построить стадион только для этого боя. В августе в 11 часов вечера будет около 23 градусов.
Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа всего за семь недель, и он вместил 18 000 зрителей. Это будет похожая конструкция", — приводит слова Хирна Sky Sports.
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