Де Ла Хойя возобновит карьеру в сентябре

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях 48-летний Оскар Де Ла Хойя не выйдет на ринг 3 июля, сообщает BoxingScene. Новая актуальная дата боя босса компании Golden Boy Promotions – сентябрь 2021 года.

Имя соперника Де Ла Хойи в первом бою за 13 лет будет озвучено летом.

Де Ла Хойя в последнем бою в 2008 года проиграл Мэнни Пакьяо, после чего повесил перчатки на гвоздь и сосредоточился на карьере промоутера.

Также стало известно, что камбэк Эвандера Холифилда перенесен с 19 июня на август.