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Де Ла Хойя возобновит карьеру в сентябре
Ждете камбэк легенды?
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях 48-летний Оскар Де Ла Хойя не выйдет на ринг 3 июля, сообщает BoxingScene. Новая актуальная дата боя босса компании Golden Boy Promotions – сентябрь 2021 года.
Имя соперника Де Ла Хойи в первом бою за 13 лет будет озвучено летом.
Де Ла Хойя в последнем бою в 2008 года проиграл Мэнни Пакьяо, после чего повесил перчатки на гвоздь и сосредоточился на карьере промоутера.
Также стало известно, что камбэк Эвандера Холифилда перенесен с 19 июня на август.
Ранее UA-Футбол
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