Далакян может провести бой с чемпионом WBO

Как сообщает портал BadLeftHook, чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) может встретиться с обладателем пояса WBO Дзунто Накатани (21-0, 16 КО).

Накатани завоевал пояс WBO в ноябре 2020 года после досрочной победы над Гиемелем Маграмо.

Портал BoxRec ставит Накатани на третье место в рейтинге лучших боксеров весовой категории, в то время как Далакян идет седьмым.

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.