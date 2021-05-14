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Далакян может провести бой с чемпионом WBO
Шанс для украинца объединить титулы?
Артём Далакян
Как сообщает портал BadLeftHook, чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) может встретиться с обладателем пояса WBO Дзунто Накатани (21-0, 16 КО).
Накатани завоевал пояс WBO в ноябре 2020 года после досрочной победы над Гиемелем Маграмо.
Портал BoxRec ставит Накатани на третье место в рейтинге лучших боксеров весовой категории, в то время как Далакян идет седьмым.
Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.
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