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Хирн: Джошуа планирует уничтожить Фьюри

Бокс
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Промоутер обещает войну в ринге и за его пределами

Хирн: Джошуа планирует уничтожить Фьюри

Новина українською

Эдди Хирн дал понять, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не собирается оставаться в стороне и будет активно отвечать на все словесные атаки Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"На этот раз вы получите другого Джошуа в предбоевой период. Он реально очень взбудоражен, поскольку никогда, не считая боя против Диллиана Уайта, не был вовлечён в трэштоковые разборки. И он насладится этим.

Но когда настанет время анонса и начнется пресс-конференция, все любезности останутся в прошлом, и это превратится в личное. Не имеет значения, кто кого уважает. Обе стороны жаждут победы, потому что только она имеет значения. Здесь нет никаких забав с играми…

Энтони Джошуа пойдет на Фьюри войной, он планирует полностью его уничтожить. И я верю, что у него это получится", - сказал Хирн.

Ранее Эдди Хирн сообщил, что бой между Джошуа и Фьюри пройдет 7 или 14 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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