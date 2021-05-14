Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн: Джошуа планирует уничтожить Фьюри
Промоутер обещает войну в ринге и за его пределами
Эдди Хирн дал понять, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не собирается оставаться в стороне и будет активно отвечать на все словесные атаки Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) перед боем за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"На этот раз вы получите другого Джошуа в предбоевой период. Он реально очень взбудоражен, поскольку никогда, не считая боя против Диллиана Уайта, не был вовлечён в трэштоковые разборки. И он насладится этим.
Но когда настанет время анонса и начнется пресс-конференция, все любезности останутся в прошлом, и это превратится в личное. Не имеет значения, кто кого уважает. Обе стороны жаждут победы, потому что только она имеет значения. Здесь нет никаких забав с играми…
Энтони Джошуа пойдет на Фьюри войной, он планирует полностью его уничтожить. И я верю, что у него это получится", - сказал Хирн.
Ранее Эдди Хирн сообщил, что бой между Джошуа и Фьюри пройдет 7 или 14 августа в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Источник: Динамо U21 расформируют - клуб не будет заявляться в Первую лигу
- Английский клуб интересовался футболистом Ворсклы
- Динамо выиграло Кубок, отставка Шарана, Ливерпуль сильнее МЮ. Главные новости за 13 мая
- Менеджеру Усика сообщили, что бой с Джошуа никогда не состоится
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО