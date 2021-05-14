Теренс Кроуфорд провел спарринг с Джарретом Хердом

Чемпион мира в трех весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд провел спарринг с бывшим объединенным чемпионом первого среднего веса (до 69.9 кг), соотечественником Джарретом Хердом, последние несколько недель тренирующимся у него в Омахе.

"Несколько хороших раундов с моим чуваком Джарретом Хердом", - подписал совестное фото Кроуфорд.