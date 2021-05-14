  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Райан Гарсия может провести бой с Роландо Ромеро
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия может провести бой с Роландо Ромеро

Бокс
(1 голосов)

Об этом рассказал сам Ромеро

Райан Гарсия может провести бой с Роландо Ромеро

Новина українською

"Временный" чемпион WBA в легком весе (до 61.2 кг), американец Роландо Ромеро (13-0-0, 11 KO) заявил, что ведет переговоры о поединке со звездным соотечественником Райаном Гарсией (21-0-0, 18 KO), в конце апреля отказавшимся от боя с доминиканцем Хавьером Фортуной.

"Он превратится в королеву, когда я попаду по нему своим хуком. Мы все понимаем, что произойдет - он уснет. Сейчас я зарабатываю кучу бабла, и я получил свою возможность.

Сколько прошло времени с нашего спарринга? Четыре года. Я давно ждал этой встречи, чтобы, наконец, доказать, что я отличный боец. Победа поможет мне стать суперзвездой. Я просто хотел драться, и поверьте, ему было тяжело отказаться от такого гонорара. Не могу дождаться, когда вы все увидите, как я нокаутирую его", - сказал Ромеро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гарсия Роландо Ромеро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fightnews

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...