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Райан Гарсия может провести бой с Роландо Ромеро
Об этом рассказал сам Ромеро
"Временный" чемпион WBA в легком весе (до 61.2 кг), американец Роландо Ромеро (13-0-0, 11 KO) заявил, что ведет переговоры о поединке со звездным соотечественником Райаном Гарсией (21-0-0, 18 KO), в конце апреля отказавшимся от боя с доминиканцем Хавьером Фортуной.
"Он превратится в королеву, когда я попаду по нему своим хуком. Мы все понимаем, что произойдет - он уснет. Сейчас я зарабатываю кучу бабла, и я получил свою возможность.
Сколько прошло времени с нашего спарринга? Четыре года. Я давно ждал этой встречи, чтобы, наконец, доказать, что я отличный боец. Победа поможет мне стать суперзвездой. Я просто хотел драться, и поверьте, ему было тяжело отказаться от такого гонорара. Не могу дождаться, когда вы все увидите, как я нокаутирую его", - сказал Ромеро.
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