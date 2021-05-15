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Теофимо Лопес: Я считаю, что со временем мир осознает мою ценность
Ну очень себя любит
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что считает себя недооцененным бойцом.
"Я считаю, что со временем мир осознает мою ценность. В конце концов, для этого нужно время. Ты не можешь получить 100 миллионов долларов в один момент. На это может уйти 10 лет или около того. Но у меня есть эта ментальность, когда я говорю, а потом довожу это. Я очень привязан ко всему, что меня окружает. Я говорю о многих вещах.
Многие сомневалась во мне перед боем с Ломаченко. Они видели молодого бойца, но не знали, что я очень умный. Впрочем, мне нравится, что многие меня недооценивают. Излучайте эту энергию и дальше. Это помогает мне и мотивирует. В конечном итоге я бы не смог сделать это без них" - сказал он.
Напомним, что ранее Кроуфорд
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