Теофимо Лопес: Я считаю, что со временем мир осознает мою ценность

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что считает себя недооцененным бойцом.

"Я считаю, что со временем мир осознает мою ценность. В конце концов, для этого нужно время. Ты не можешь получить 100 миллионов долларов в один момент. На это может уйти 10 лет или около того. Но у меня есть эта ментальность, когда я говорю, а потом довожу это. Я очень привязан ко всему, что меня окружает. Я говорю о многих вещах.

Многие сомневалась во мне перед боем с Ломаченко. Они видели молодого бойца, но не знали, что я очень умный. Впрочем, мне нравится, что многие меня недооценивают. Излучайте эту энергию и дальше. Это помогает мне и мотивирует. В конечном итоге я бы не смог сделать это без них" - сказал он.