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Усик поздравил жену с днем рождения. Фото
Очень мило
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поздравил свою жену Екатерину с днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"С днем рождения, моя любимая любовь"
Напомним, что ранее Лопес
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