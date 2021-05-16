Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Выхрист ярко нокаутировал поляка в первом раунде поединка. Видео
Гордимся
Украинский супертяж Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) одержал свою очередную победу на профессиональном ринге. На этот раз наш спортсмен одолел сопротивление поляка Яцека Пьятека (11-1).
С начала боя Выхрист занял центр ринга и постепенно поджимало соперника. На последней минуте первого раунда украинец провел хорошую атаку из серии ударов и завершил ее мощным попаданием справа. Поляк буквально повалился на канвас, так и не сумев подняться и продолжить поединок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Триумф Лестера, гол+пас Малиновского, достижения Левандовского. Главные новости за 15 мая
- АПЛ. Вест Хэм выпадает из борьбы за Лигу чемпионов
- Лестер не прекращает переписывать историю. ВИДЕО, как лисы вырвали из рук Челси Кубок Англии
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...