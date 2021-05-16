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Украинец Выхрист ярко нокаутировал поляка в первом раунде поединка. Видео

Бокс
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Украинец Выхрист ярко нокаутировал поляка в первом раунде поединка. Видео

UA-Футбол
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Украинский супертяж Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) одержал свою очередную победу на профессиональном ринге. На этот раз наш спортсмен одолел сопротивление поляка Яцека Пьятека (11-1).

С начала боя Выхрист занял центр ринга и постепенно поджимало соперника. На последней минуте первого раунда украинец провел хорошую атаку из серии ударов и завершил ее мощным попаданием справа. Поляк буквально повалился на канвас, так и не сумев подняться и продолжить поединок.

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В статье: Виктор Выхрист
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