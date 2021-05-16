Усик принял участие в спецоперации по спасению телефона. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) во время отдыха на природе принял участие в операции по спасению мобильного телефона своего товарища, который случайно выронил устройство в воду. Соответствующее видео размещено на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что ранее Владимир Кличко возглавил список лучших супертяжей в истории бокса.